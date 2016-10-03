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КАЛЕЙДОСКОП
В Челябинске пропал житель Башкирии// 03.10.2016
Мужчина пропал пять дней назад.
Фото: соцсети
В Челябинске пропал 45-летний житель Белорецка Рамиль Салимьянович Ахмедьянов в ночь с 28 на 29 сентября. Мужчина уехал на север со своей женой, после неожиданно позвонил сыну и сказал, что возвращается домой. Он должен был сойти с поезда в Челябинске в 4:20 и в 5 утра отправиться на машине до Белорецка от ТК «Аллея», однако в указанное место не явился.
С собой у Рамиля был паспорт, разряженный телефон, билет и клетчатая сумка с вещами. Денег при себе не было. Особые приметы: татуировки- волк на левой и лев на правой руке, родимое пятно на шее. Был одет в яркую безрукавку.
Всем, кто что-либо знает о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 8-961-364-5787, 8-965-937-9779 или 112.
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