3 октября, понедельник
КАЛЕЙДОСКОП

В Челябинске пропал житель Башкирии

Злата ЗУКОВИЧ // 03.10.2016
Мужчина пропал пять дней назад.

Фото: соцсети

В Челябинске пропал 45-летний житель Белорецка Рамиль Салимьянович Ахмедьянов  в ночь с 28 на 29 сентября. Мужчина уехал на север со своей женой, после неожиданно позвонил сыну и сказал, что возвращается домой. Он должен был сойти с поезда в Челябинске в 4:20 и в 5 утра отправиться на машине до Белорецка от ТК «Аллея», однако в указанное место не явился.

С собой у Рамиля был паспорт, разряженный телефон, билет и клетчатая сумка с вещами. Денег при себе не было. Особые приметы: татуировки- волк на левой и лев на правой руке, родимое пятно на шее. Был одет в яркую безрукавку.

Всем, кто что-либо знает о его местонахождении,  просьба позвонить по телефонам: 8-961-364-5787, 8-965-937-9779 или 112.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

28.09.2016
Уфимцы выбирают Кузнецовский затон
В Уфе появится жилой комплекс с видом на реку Белая

23.09.2016
В эти выходные в Уфе пройдет 11 ярмарок
Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить с 10 утра до 16 часов.

22.09.2016
В Татарстане не будет дополнительных выходных дней
Новый закон вступает в силу через десять дней после официального публикования.

21.09.2016
В Башкирии снизилось количество алкоголиков
Но смертность от алкоголизма продолжает увеличиваться.

21.09.2016
В «Уфе» можно увидеть фильм «Дуэлянт» по специальной цене
Сеть кинокомплексов «Планета кино» открыла предварительную продажу билетов.

20.09.2016
Захват самолета в аэропорту Уфы: как это было
30 лет назад террористы захватили самолет.

20.09.2016
Уфимкам расскажут, как победить рак молочной железы
Мероприятие пройдет 21 сентября.

20.09.2016
Синоптики рассказали, когда в Башкирии наступит «бабье лето»
Оно в этом году будет неустойчивым.

19.09.2016
Минтруд Башкирии объявил о рабочем графике в День республики
Праздничный день придется на вторник

19.09.2016
В Уфе на «старом» Затонском мосту временно ограничат движение
Эти меры необходимы для ремонта дороги.

14.09.2016
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
Все тонкости организации.

13.09.2016
Фотофакт: В Уфе дорожник жарил сосиски в прицепе авто
Рабочий устроил мангал в прицепе автомобиля.

13.09.2016
В Уфе чаще всего гуляют в пять утра и час дня - Яндекс
В Яндексе выяснили, как и где прогуливаются жители Уфы.

08.09.2016
В Башкирии открыли «горячую линию» для жалоб на поборы в школах
Пожаловаться можно в будни с 9 до 18 часов.

05.09.2016
Санаторно-курортный комплекс Башкирии: сегодня и завтра
Анализ деятельности и перспективы развития.

03.09.2016
Как провести свадьбу на высоте?
В Уфе открылась первая летняя терраса премиум-класса с панорамным видом.

02.09.2016
Уфимка предложила бесплатно забрать своего ребенка
Девушка уверяет, что не может позволить оставить себе малыша.

31.08.2016
В Уфе выступит скандальный Noize MC
Музыкант едет в Уфу с новым альбомом.

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"