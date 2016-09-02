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3 сентября, суббота
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КАЛЕЙДОСКОП
Как провести свадьбу на высоте?// 02.09.2016
В Уфе открылась первая летняя терраса премиум-класса с панорамным видом.
На крыше восьмиэтажного отеля Sheraton Ufa недавно открылась уникальная летняя терраса Sky Lounge.
Она находится на высоте во всех смыслах этого слова: начиная от расположения и заканчивая качеством кухни, обстановкой и уровнем обслуживания.
Главное, чем притягивает это место – прекрасная панорама южной части столицы Башкирии. Посетителям открывается вид на здания, утопающие в зелени. Наблюдая такую красоту с уютной террасы на свежем воздухе с чашкой кофе или бокалом вина, можно по-настоящему расслабиться.
Читайте полностью в формате лонгрид на МКС.
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