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3 февраля, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе на выходных ожидается холодная погода// 03.02.2017
Синоптики обещают снег и отсутствие солнца.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В наступающий уикэнд в Уфе ожидается пасмурная и холодная погода. В субботу 4 февраля днем столбик термометра будет находится на отметке -19 градусов, но по ощущениям – 23, говорят синоптики. Вечером – 24 градуса ниже ноля.
5 февраля в воскресенье днем -21, -18 градусов, вечером потеплеет до -16. Ожидается снег.
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