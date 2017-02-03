3 февраля, пятница
КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе на выходных ожидается холодная погода

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 03.02.2017
Синоптики обещают снег и отсутствие солнца.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В наступающий уикэнд в Уфе ожидается пасмурная и холодная погода. В субботу 4 февраля днем столбик термометра будет находится на отметке -19 градусов, но по ощущениям – 23, говорят синоптики.  Вечером – 24 градуса ниже ноля.

5 февраля в воскресенье днем -21, -18 градусов, вечером потеплеет до -16. Ожидается снег.

 

 

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