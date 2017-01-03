В Башкирии МЧС предупредило об ухудшении погодных условий

Ольга КОРЗИК

3 января ожидается метель и гололед.

Фото: Кристина Дейнеко

Главное Управление МЧС по Башкирии сообщило об ухудшении погодных условий в регионе. Сегодня, 3 января, по республике местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с, метель, гололед. Ведомство обратило внимание водителей на то, что на автодорогах ухудшение видимости в снеге достигнет 1-2 км, ожидаются снежные заносы, снежный накат.