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6 января, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии МЧС предупредило об ухудшении погодных условий// 03.01.2017
3 января ожидается метель и гололед.
Фото: Кристина Дейнеко
Главное Управление МЧС по Башкирии сообщило об ухудшении погодных условий в регионе. Сегодня, 3 января, по республике местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с, метель, гололед. Ведомство обратило внимание водителей на то, что на автодорогах ухудшение видимости в снеге достигнет 1-2 км, ожидаются снежные заносы, снежный накат.
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