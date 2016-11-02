В Уфе частично перекроют движение на трех улицах

Злата ЗУКОВИЧ

Движение на одной из улиц будет ограничено до 27 декабря.

Фото: ufacity.info

С 22:00 4 ноября до 6 ноября не будет движения транспорта по улице Интернациональная от улицы Победы до Ульяновых.

С 4 ноября до 27 декабря будет закрыто движение по улице Маяковского от улицы Нежинской до Интернациональной.

С 22:00 25 ноября до 27 ноября будет перекрыта улица Шумавцова в районе пересечения с улицей Маяковского.

Перекрытие движения связано со строительством водопровода и ливневки к строящемуся жилому дому, сообщили в администрации Уфы. Также в связи с этим на время производства работ закрыто движение трамваев №8 от остановки «Улица Интернациональная» до «Космонавтов», но в дальнейшем трамвайные пути восстановят.