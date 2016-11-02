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2 ноября, среда
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе частично перекроют движение на трех улицах// 02.11.2016
Движение на одной из улиц будет ограничено до 27 декабря.
Фото: ufacity.info
С 22:00 4 ноября до 6 ноября не будет движения транспорта по улице Интернациональная от улицы Победы до Ульяновых.
С 4 ноября до 27 декабря будет закрыто движение по улице Маяковского от улицы Нежинской до Интернациональной.
С 22:00 25 ноября до 27 ноября будет перекрыта улица Шумавцова в районе пересечения с улицей Маяковского.
Перекрытие движения связано со строительством водопровода и ливневки к строящемуся жилому дому, сообщили в администрации Уфы. Также в связи с этим на время производства работ закрыто движение трамваев №8 от остановки «Улица Интернациональная» до «Космонавтов», но в дальнейшем трамвайные пути восстановят.
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