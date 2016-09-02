Уфимка предложила бесплатно забрать своего ребенка

Злата ЗУКОВИЧ

Девушка уверяет, что не может позволить оставить себе малыша.

Фото: ufa-room.ru

Уфимка разместила объявление в социальной сети Вконтакте в одной из групп а-ля “Отдам даром” о том, что готова отдать бесплатно своего ребенка.

Пользователи вовсю комментируют пост молодой мамы Дарьи, выставившей объявление. Кто-то даже попытался вступить с девушкой в переписку в личных сообщениях. Фотографии предоставлены Ufa-Room.