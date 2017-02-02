В Уфе скоро появятся праздничные баннеры с символом города

По-новому увидели символ города, куницу, авторы праздничных плакатов.

Фото: личная страница в Facebook

Фотографии новых праздничных баннеров, которые скоро появятся на улицах Уфы, разместил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы администрации Уфы Камиль Юлаев.

- Традиционно к различным праздникам на улицах города размещаются баннеры с поздравлениями, - рассказал он Медиакорсети. - В прошлом году коллеги из «Уфагра» предложили свои эскизы с мультяшной куницей в главной роли. В этом году идея получила свое развитие. Понравившийся многим персонаж ещё не раз появится на рекламных конструкциях города.