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1 декабря, четверг
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КАЛЕЙДОСКОП
Видео: В Уфе водители не поделили дорогу и подрались// 01.12.2016
Драку двух автовладельцев сняли на видео очевидцы
Драка двух автовладельцев на улице 50 лет СССР в Уфе попала в объектив видеокамеры, очевидцы выложили запись в сообществе БашДТП в Вконтакте.
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