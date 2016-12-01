Видео: В Уфе водители не поделили дорогу и подрались

01.12.2016

В Башкирии с браконьеров взыскали штрафы на три миллиона Административные дела в этом году возбуждены в отношении более 630 человек.

25.11.2016

В Уфе инвалидам вручили автомобили Такая акция проводилась и в прошлом году.

23.11.2016

В Уфе разыскиваются владельцы самовольно установленных объектов Речь идет о шиномонтажках и других услуг для автомобилистов.

22.11.2016

В Башкирии открыта первая ледовая переправа Она расположена на реке Уфа в селе Караидель.