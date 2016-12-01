В Башкирии с браконьеров взыскали штрафы на три миллиона

Наталья КУЗНЕЦОВА

Административные дела в этом году возбуждены в отношении более 630 человек.

Фото: bragazeta.ru

Около трёх миллионов рублей взыскано в 2016 году в счет возмещения вреда животному миру, сообщает пресс-служба Минэкологии республики. За нарушение правил охоты административные дела возбуждены в отношении 635 человек. В 61 случае материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности.

Сегодня перед инспекторами также поставлена задача выявлять случаи вылова рыбы с применением варварского орудия лова - электроудочки, которая убивает все живое вокруг.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура поручила Минэкологии РБ усилить контроль за уголовными делами, которые по тем или другим причинам приостанавливаются, - говорится в сообщении. - При этом под пристальным вниманием – дела, по которым установлены лица, задержанные в ходе транспортировки или причастные к хранению незаконно добытой продукции охоты.