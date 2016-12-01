|
1 декабря, четверг
|
КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии с браконьеров взыскали штрафы на три миллиона// 01.12.2016
Административные дела в этом году возбуждены в отношении более 630 человек.
Фото: bragazeta.ru
Около трёх миллионов рублей взыскано в 2016 году в счет возмещения вреда животному миру, сообщает пресс-служба Минэкологии республики. За нарушение правил охоты административные дела возбуждены в отношении 635 человек. В 61 случае материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности.
Сегодня перед инспекторами также поставлена задача выявлять случаи вылова рыбы с применением варварского орудия лова - электроудочки, которая убивает все живое вокруг.
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура поручила Минэкологии РБ усилить контроль за уголовными делами, которые по тем или другим причинам приостанавливаются, - говорится в сообщении. - При этом под пристальным вниманием – дела, по которым установлены лица, задержанные в ходе транспортировки или причастные к хранению незаконно добытой продукции охоты.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Видео: В Уфе водители не поделили дорогу и подрались
01.12.2016 // ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Путин сделал емкий и честный анализ
01.12.2016 // ПУЛЬС
«Роснефть» назначила нового гендиректора «Башнефть-добычи»
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
План приватизации завода в Туймазах требуют признать недействительным
01.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Послание Президента: Врачей надо освободить от рутины, вороха отчетов и справок
01.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В уфимском микрорайоне Инорс обнаружили редкого баклана
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
"Региональный фонд" снова проиграл дело о возврате 276 миллионов
01.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте