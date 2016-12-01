В Уфе пройдет съезд журналистов

Злата ЗУКОВИЧ

Союз журналистов просит направить делегатов.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

ХХI съезд журналистов Республики Башкортостан пройдет 15 декабря в 12:00 в актовом зале Дома печати. Съезд состоится в связи с необходимостью внесения изменений в Устав РОО «Союз журналистов РБ», которые предусмотрены Гражданским кодексом.

После заседания, как сообщили в пресс-службе союза журналистов республики, пройдет «Бал прессы-2016».