1 декабря, четверг
КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе пройдет съезд журналистов

Злата ЗУКОВИЧ // 01.12.2016
Союз журналистов просит направить делегатов.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

ХХI съезд журналистов Республики Башкортостан пройдет 15 декабря в 12:00 в актовом зале Дома печати. Съезд состоится в связи с необходимостью внесения изменений в Устав РОО «Союз журналистов РБ», которые предусмотрены Гражданским кодексом.

После заседания, как сообщили в пресс-службе союза журналистов республики, пройдет «Бал прессы-2016».

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5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

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