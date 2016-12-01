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КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии в День последнего звонка официально запретили продажу алкоголя

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 01.12.2016
Спиртное теперь также нельзя продавать в многоквартирных домах

Депутаты республиканского парламента накануне проголосовали за изменения в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в РБ». Начиная с 2017 года в Башкирии в День последнего звонка официально запрещена торговля алкогольной продукцией.  Запрет распространяется и на продажу алкогольной продукции в многоквартирных жилых домах. Данная норма распространяется на всю республику.

 - Это еще один законопроект по противодействию употреблению алкоголя в рамках общей стратегии. В соответствии с новой инициативой, День последнего звонка в школах будет свободен от продажи алкоголя. Это связано с заботой о подрастающем поколении», —сказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

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