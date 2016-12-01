|
1 декабря, четверг
|
КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии в День последнего звонка официально запретили продажу алкоголя// 01.12.2016
Спиртное теперь также нельзя продавать в многоквартирных домах
Депутаты республиканского парламента накануне проголосовали за изменения в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в РБ». Начиная с 2017 года в Башкирии в День последнего звонка официально запрещена торговля алкогольной продукцией. Запрет распространяется и на продажу алкогольной продукции в многоквартирных жилых домах. Данная норма распространяется на всю республику.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом
01.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе совладельца аптечной сети оправдали в мошенничестве
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Скандал в башкирском хоккее вынесут на международный уровень
01.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе коммунальщики напали на журналиста
01.12.2016 // ХРОНОГРАФ
"Уфаводоканал" взял ответственность на себя за обрушение дороги
01.12.2016 // ПУЛЬС
В Уфе плата за детский сад вырастет почти на 9 процентов
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Глава Башкирии выступит с Посланием 9 декабря
01.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Булат Аминов спел про москвичку в сорочке, сошедшую с ума от любви к иностранцу
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте