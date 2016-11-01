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1 ноября, вторник
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе ищут средства на реставрацию старейшего храма// 01.11.2016
Необходимо 8,6 миллиона рублей.
В Уфе здание Покровского храма остро нуждается в реставрации, об этом РБК-Уфа рассказал настоятель храма отец Александр Данилов. По оценкам священнослужителей, на эти цели необходимо около 8,6 млн руб, в том числе 4,07 млн руб – на ремонт фасада, 2,8 млн руб – на ремонт кровли и еще 1,76 млн руб – на благоустройство. За счет пожертвований собрать такие средства они не могут. Поэтому священнослужители написали письмо в министерство культуры Башкирии с просьбой выделить деньги из бюджета, так как здание является памятником архитектуры.
В министерстве ответили, «что финансирование мы должны искать сами», рассказал настоятель.
- Помимо реставрации, нам необходимо провести комплексное обследование всех храмовых построек, прежде всего фундамента, для выявления скрытых дефектов, характерных для исторических зданий. Также очень важно получить экспертную оценку возможных рисков на случай начала в непосредственной близости строительных работ, особенно с применением тяжелой техники, - рассказал РБК-Уфа Александр Данилов.
Он также отметил, что теперь остается надеяться только на меценатов, которые смогут оказать спонсорскую помощь.
Покровский храм был построен в 1817 году. Здание храма включено в реестр памятников истории и архитектуры. За все время он ни разу не перестраивался и сохранился в первозданном виде. В мае 1941 года он был закрыт, здесь размещались военный и аптечный склады, что позволило сохранить иконостас и уникальные настенные росписи, выполненные во второй половине XIX века. В марте 1957 года советская власть возвратила Покровскую церковь верующим как «компенсацию» за взорванный Троице-Смоленский собор, на месте которого был построен Монумент Дружбы.
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