В Уфе проводится опрос о необходимости строительства мечети

Злата ЗУКОВИЧ

Речь идет о строительстве мечети в Кузнецовском Затоне.

Администрация Уфы просит местных жителей высказаться по поводу строительства мечети в микрорайоне Кузнецовский Затон Кировского района. Свои пожелания и вопросы нужно направить в администрацию по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 85, кабинет №308 - письмом или лично. Также можно поучаствовать в опросе, который проводится с 9.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу по телефону горячей линии: 279-90-09.

Для удобства интернет-пользователей также создан опрос в группе социальной сети "Вконтакте". E-mail для связи: [email protected]