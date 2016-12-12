Повестка Послания Хамитова: Создать систему для системы

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Интервью с доктором политических наук, экспертом Российского общества политологов Вадимом Гайдук

- Вадим Витальевич, ежегодное послание главы Башкирии на 2017 год принципиально отличалось от иных. Рустэм Закиевич, среди многих актуальных задач, в том числе сосредоточил внимание на комплексном кадровом обеспечении государственной гражданской и муниципальной службы. С чем это связано? «Скамейка запасных» исчерпала себя, остро встал вопрос о настоящих профессионалах своего дела или это попытка создать модель «башкортостанского кадрового чуда»?

- Следует справедливо отметить, что Рустэм Закиевич никогда не выпускал данный вопрос из своего поля зрения. В 2010 году после вступления в должность Глава региона сразу очертил проблему в своем блоге. Было определено, что региональный политический менеджмент – это сложная и тяжелая работа, и поэтому надо воспринимать как службу для людей, понимая при этом и степень загрузки, ограничения, и тяжкую ношу публичности. Всякая служба тяжела, а государственная вдвойне. Уже тогда Глава региона сформулировал общий вопрос для всех - как оценивать работу министерств, ведомств и муниципалитетов? В последующие годы он вновь возвращался к нему в своих выступлениях. По сути, иного подхода и не должно быть, так как эффективной власти нужны профессиональные служащие на уровне региона и муниципалитетов. Согласен, что в крайнем послании данный тренд был активно стимулирован в связи с острой необходимостью проведения кадровых реформ.

По поводу «скамейки запасных» не нужно лукавить: я знаю многих людей, которые являются достаточно грамотными и подготовленными специалистами. Они, безусловно, имеют огромный практический опыт работы. Потребность в изменении кадровой политики, которую мы видим, наверняка связана с социально-экономическим и политическим поиском новых точек роста, с реформой предлагаемой С.В. Кириенко. На этом фоне повышаются требования к менеджменту высшего и среднего уровня. Однозначно можно сказать, что такие люди непосредственно взаимодействуют с населением, требующим более качественного и квалифицированного обслуживания. И это справедливо, ибо через некоторое время таким управленцам предстоит подняться по служебной лестнице и определять общую стратегию развития.

Надеюсь, что республика сможет стать автором уникальной модели «башкортостанского кадрового чуда». Думаю, что оно будет сосредоточено на активном соучастии государственных и муниципальных служащих в принятии важных социальных, бытовых решений для своих граждан. Как мне кажется, в ближайшей перспективе будет задан тренд на «одушевление» чиновничества в регионе, так как без сосредоточения на ежедневных проблемах, с которыми сталкиваются жители региона нельзя выстроить эффективную модель управления селом, районом, городом и всей Республикой.

Сменить мировоззрение региональных управленцев будет тяжело, и сиюминутной положительной реакции ждать не придется. Но мы ждем, что у Главы Республики и его команды хватит мужества и терпения создать особую сферу сотрудничества с населением.

- В послании большое внимание было уделено Башкирской академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан. БАГСУ – единственный профильный вуз региона, сосредоточенный на профессиональной подготовке специалистов государственного и муниципального управления – это утверждение является неоспоримым, но в последнее время, если говорить откровенно, то академию «штормит». Может быть, есть какие-то структурные проблемы?

- Структурные проблемы существуют, как правило, там, где есть потребность общества, государства или любого другого субъекта деятельности к развитию и совершенствованию. Другой вопрос: как успешно и быстро они решаются, какие методы и механизмы при этом используются.

Академия, созданная в 1991 г., достаточно долгое время удерживала лидирующие позиции по подготовке высококвалифицированных кадров государственного и муниципального управления. Но, увы, не все задачи, которые были поставлены перед руководством вуза были успешно решены. Сегодня существует крен в сторону коммерциализации образовательного учреждения, при этом, на теневые позиции ушел государственный заказ, а также участие в научно-исследовательской и аналитической работе. Нужно отдать должное, что в академии сосредоточен квалифицированный состав научно-педагогических кадров, который в состоянии справляться с выполнением серьезных экспертно-аналитических и научно-исследовательских проектов.

Все же, можно сказать, что руководство республики сделало серьезный и важный шаг, как мне кажется по пути сохранения статуса БАГСУ. Данный вуз является единственным в России образовательным учреждением регионального уровня, отвечающего за подготовку кадров для управления территориями.

Главное, на что сегодня стоит обратить внимание – выстроить эффективную модель тесного сотрудничества с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. «Президентская академия» сегодня включает в себя 61 институт и филиал. БАГСУ пока не входит в эту систему. Является ли данная проблема структурной? Ответ неоднозначный. Уверен, что намеченное Главой республики дальнейшее реформирование сферы подготовки кадров госуправления ответит на все вопросы и вызовы времени.

- Что означает придание системности в работе БАГСУ и Института развития образования (ИРО)? Все-таки ИРО ранее занимался узконаправленным кругом вопросов подготовки педагогических кадров региона, а также координацией работы с одаренными детьми в школах.

- Да, сферы деятельности БАГСУ и ИРО лежат в области образования. ИРО специализируется на работе с педагогическим составом, но как раз-таки именно учитель изначально формируют личности будущих государственных и муниципальных служащих

Нам надо сегодня изменить отношение общества к служению учителя. У нас должно исчезнуть, уйти из сознания понятие «услуги», так как оказание услуг не может быть в области образования, как и в медицине и в культуре. Как только у нас у самих преподавателей из головы уйдет, что «мы оказываем какие-то услуги» ситуация начнет меняться. Мы воспитываем и обучаем будущее поколение страны, будущее России. И это должно начинаться именно со школьной скамьи. Сегодня малыши - завтра власть.

Системность работы БАГСУ и ИРО должна определятся планами социально-экономического развития нашего региона и госзаданием, которые они должны качественно и творчески выполнять. Тем самым, в комплексе данные образовательные учреждения могут создать кадровый потенциал для нуждающихся учреждений и территорий: от сельских поселений до региона в целом. И это, на мой взгляд, даст синергетический эффект.

Главное, что нужно усвоить – это необходимость системного видения работы. Нельзя в сфере образования и науки действовать разрозненно и вакууме. Только тогда, когда интеграция (не учреждений и инфраструктуры), а мышления и действенных подходов реализуется на практике, мы сможем ответственно заявить о том, что республика занимает лидирующие позиции по подготовке эффективных кадров.

- Глава региона в Послании уделил внимание «социальным лифтам», функционирующим в Башкортостане. Как Вы себе представляете понятие «социальный лифт» в разрезе государственной службы?

- К сожалению, различный доход граждан изначально создает разные условия для старта, отсутствует система отбора кандидатов через участие в общественной деятельности, крайне мала роль коллективов в определении и воспитании граждан с высокими морально-этическими нормами личности.

В такой ситуации основным критерием для продвижения по служебной лестнице должно являться образование, то есть компетенция специалиста.

Если на производстве или бизнесе в этом плане все довольно ясно – квалификация подтверждается реальными результатами, то «лифт» на поприще государственной службы гораздо сложнее. На фоне довольно невысоких заработных плат, кадровый состав формируется по остаточному принципу, а здесь дальнейшее продвижение также формируется из самых терпеливых и выдержанных – потому что доработать до значительной должности с хорошей зарплатой может далеко не каждый. Вот и получается. Что «лифт» вроде как есть, но ехать в нем зачастую некому. Поэтому и попадают иногда в «социальный лифт» случайные люди, которые по своим компетенциям и качеству не могут соответствовать современным вызовам и требованиям.

Р.З. Хамитов отметил, что важно в республике необходимо создать региональный центр профессиональных компетенций для организации непрерывного образования руководителей, специалистов органов государственного и муниципального управления, предприятий и учреждений. Что нам это даст? Надеемся, что это создать особый прецедент реализации проектного и учебного потенциала для кандидатов на поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу. По сути, это станет «фильтром» выявления эффективных людей и апробации инновационных форм и методов работы с кадрами.

Не вдаваясь в подробности социальной политики в отношении госслужащих, думаю, что реальным механизмом повышения профессионального уровня служащих станут дополнительные программы повышения квалификации, которые должны иметь специализированные программы разносторонней подготовки, включающие в себя знания как работы с людьми, так и узконаправленные специализации.

Также хотел отметить, что в ежегодном послании 2015 г. особое внимание главы Башкирии привлекла миграция молодежи в столичные города и за рубеж. Необходимы механизмы стимулирования возвращения выпускников вузов, обучавшихся за пределами нашей республики.

Сегодня в нашей республике успешно функционируют следующие молодежные экспертные политические площадки: Молодая гвардия Единой России, Гражданский университет Единой России, Молодежные отделения Российского общества политологов и Российской ассоциации политической науки, Школа российской политики, Школа политического лидерства, Лига молодежной политики, Малая академия государственного управления, Ассоциация студентов и аспирантов Москвы и Санкт-Петербурга. Они сосредотачивают в своих стенах активных и талантливых молодых людей, стремящихся реализовывать своих компетенции на благо республики.

- Риторика главы республики сосредотачивалась и на формировании особых компетенций, которые бы позволяли конструировать эффективную управленческую модель региона. Создание особых центров компетенций, центр тестирования при БАГСУ - это, по сути, формы трансляции профессиональных черт. Отсюда возникает закономерный вопрос – станет ли эффективной системой мультипликации бизнес-стандартов в политику?

- Я бы очень аккуратно относился к объединению понятий бизнеса и государственного управления. В послании, думаю, речь идет об образце эффективности, ответственности и быстроты принятия решений, присущей бизнесу. И сегодняшний день требует от государственных служащих такой же напряженной работы. В бизнесе ответственность за свои действия может наступить любом виде – административном и даже уголовном наказании, а прежде всего в финансовых потерях, которые, безусловно, скажутся на благополучии. Кроме того, бизнес диктует жесткие системы кадрового отбора по профессиональным показателям. Они зачастую не опираются на моральные основы, которые, прежде всего, должны идентифицировать госслужащих. В остальном же должен быть создан механизм определения эффективности госслужащего. Отсюда вытекает и система целедостижения, определения индивидуального подхода подбора учебных программ, образования особого института тьюторство, то есть наставничества.

Компетенции региональных управляющих – есть фундамент модели государственного управления. От того, насколько яркой и достижимой будет выработана философия башкортостанского управления, зависит реальный эффект связи. Мы здесь говорим о своеобразной петле обратной связи, которая должна стать гарантом профессионального роста и связи с населением, бизнесом и гражданским обществом. Эти слагаемые, по моему мнению, при правильной расстановке сил, помогут государственным и муниципальным служащим отражать действующие вызовы современности.

- Вадим Витальевич, вы считаете важным тезис о том, что время коллективной ответственности прошло, и ознаменовывается период персонификации деятельности чиновников?

- Безусловно, общество сегодня требует конкретных результатов. При этом не должно существовать каких-либо поблажек и снисхождений для «статусных» лиц. Персональная ответственность государственного или муниципального служащего – это не только применение на практике системы наказаний за нарушение законодательства, но и, в первую очередь, неотвратимость индивидуальных черт развития.

Нельзя сегодня пренебрегать проявлением человеческого начала. На ведущие позиции наравне с профессионализмом выходят такие качества, как чуткость, внимательность и отзывчивость. Мы понимаем, что формирование действующей элиты на различных уровнях не может обойтись без настоящей личности. Эпоха «менеджеров без души» канула в лету, это однозначный и неоспоримый тезис.

Следующим вопросом уже является системность и структурированность работы. С этой целью мы должны быть готовы к максимальному сближению власти и общества, а это невозможно без участия научно-экспертного и аналитического сообщества. Политические решения должны приниматься на основе научного анализа.

В рамках II Съезда Российского общества политологов, прошедшего в г. Казани (10-13 ноября 2016 г.) неоднократно утверждалось о том, что современный чиновник – это слагаемое профессионального и социально ориентированного. Современное общество таково, что оно не будет реагировать на посылы бездуховности и аморальности.

В целом, профессиональный служащий - это не отдельный механизм в руках государства, а личность, готовая стать образцом для подражания и воплощением социальной справедливости.

Об авторе:

Вадим ГАЙДУК, доктор политических наук, эксперт Российского

общества политологов, профессор кафедры философии и политологии

БашГУ. В 1996 - 2007 гг. - помощник ректора, начальник отдела кадров, руководитель Научно-исследовательского центра проблем управления и государственной службы БАГСУ.