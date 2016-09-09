Светлана Кайбышева: На моем примере члены УИКов должны задуматься о своем будущем

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Новый член Центризбиркома Башкирии рассказала о причинах своего согласия на работу в комиссии.

Фото: из личного архива

На этой неделе, 7 сентября, постановлением Госсобрания Башкирии новым членом Центризбиркома республики с правом решающего голоса была назначена Светлана Кайбышева. В комиссии она будет представлять интересы партии «Справедливая Россия». Политобозреватель Медиакорсети встретился с новым членом ЦИК РБ и задал ей несколько вопросов.

- Светлана Александровна, Вы сразу приняли предложение от партии «Справедливая Россия», не было сомнений?

- Когда мне поступило предложение от партии, я согласилась не сразу. Это ответственный шаг - представлять и отстаивать интересы парламентской партии в Центральной избирательной комиссии республики. Я понимала, что придется нелегко, но посоветовавшись с мужем, семьей и близкими друзьями, приняла предложение. Правда, у меня были сомнения в том, что моя кандидатура будет утверждена Госсобранием Башкирии, учитывая, что «Справедливая Россия» в регионе является партией, которая критикует нынешнею власть, да и я сама для некоторых чиновников являюсь неудобной персоной. И через вас я хочу поблагодарить председателя Госсобрания Константина Толкачева и депутатский корпус за их позицию и за положительное решение по моей кандидатуре. И конечно я буду всеми законными способами отстаивать интересы «Справедливой России» в ЦИК РБ и нижестоящих избирательных комиссиях.

- После появления информации о вашем назначении кое-кто начал копаться в вашем прошлом и распространять в социальных сетях негативные комментарии. Как Вы к этому отнеслись?

- Только ленивый уже, видимо, не изучил мое прошлое. Кстати, рекомендую это сделать и всем членам избирательных комиссий. Это будет очень поучительный урок для тех, кто решил выполнить указания глав администраций на местах и других начальников. В моем случае, я не стала выполнять указания моих вышестоящих руководителей, за меня это сделал мой заместитель. На документе, за который меня осудили, и дали условный срок, поставлено мое факсимиле, то есть оттиск моей подписи. Для особо любознательных, эти факты указаны и зафиксированы в материалах моего уголовного дела. Тогда под раздачу попали все. Поэтому еще раз прошу членов УИКов серьезно подумать, прежде чем выполнять указания своих начальников и идти на уголовное преступление. Если это вскроется, от вас сразу открестятся все. Поверьте мне, потеря даже работы - это мелочи, по сравнению с допросами, камерами, судами и возможным лишением свободы.

- Вы все-таки верите, что выборы будут честными, и в Госдуму пройдут те кандидаты, за которых проголосует народ?

- Мне в это хочется верить. О том, что выборы должны быть честными и конкурентными, говорил президент России Владимир Путин. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова уже неоднократно предупреждала о том, что любые фальсификации, нарушения, применение административного ресурса будут жестко пресекаться, и виновные понесут наказание вплоть до уголовных дел. Такой же точки зрения, как я понимаю, придерживаются и мои коллеги в Центризбиркоме республики. Главное, чтобы это понимание дошло до наших нижестоящих комиссий. И тогда мы получим честные результаты народного волеизъявления. А избиратели 18 сентября должны принять активное участие в выборах. Не надо сидеть дома, надо идти на избирательные участки и выбирать своих кандидатов.

Наша справка:

Трудовая биография Светланы Кайбышевой:

Бижбулякский РК ВЛКСМ - зав. сектором, первый секретарь;

Администрация Советского района города Уфы, отдел культуры и по делам молодежи;

Госкомитет РБ по делам молодежи - начальник орготдела;

Госкомнауки РБ - завсектором;

Государственная регистрационная палата РБ - руководитель Уфимского филиала;

Управление Федеральной Регистрационной Службы по Республике Башкортостан - руководитель, Главный государственный регистратор;

ООО "Холдинговая компания "Башбетон" - директор по правовым вопросам;

В настоящее время - генеральный директор в ООО "Юридическая компания "Арслан".