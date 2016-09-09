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Светлана Кайбышева: На моем примере члены УИКов должны задуматься о своем будущем// 09.09.2016
Новый член Центризбиркома Башкирии рассказала о причинах своего согласия на работу в комиссии.
Фото: из личного архива
На этой неделе, 7 сентября, постановлением Госсобрания Башкирии новым членом Центризбиркома республики с правом решающего голоса была назначена Светлана Кайбышева. В комиссии она будет представлять интересы партии «Справедливая Россия». Политобозреватель Медиакорсети встретился с новым членом ЦИК РБ и задал ей несколько вопросов.
- Светлана Александровна, Вы сразу приняли предложение от партии «Справедливая Россия», не было сомнений?
- После появления информации о вашем назначении кое-кто начал копаться в вашем прошлом и распространять в социальных сетях негативные комментарии. Как Вы к этому отнеслись?
- Вы все-таки верите, что выборы будут честными, и в Госдуму пройдут те кандидаты, за которых проголосует народ?
Наша справка:
Трудовая биография Светланы Кайбышевой:
Бижбулякский РК ВЛКСМ - зав. сектором, первый секретарь;
Администрация Советского района города Уфы, отдел культуры и по делам молодежи;
Госкомнауки РБ - завсектором;
Государственная регистрационная палата РБ - руководитель Уфимского филиала;
ООО "Холдинговая компания "Башбетон" - директор по правовым вопросам;
В настоящее время - генеральный директор в ООО "Юридическая компания "Арслан".
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