ИНТЕРВЬЮ Артур Каримов: «Китайцы не всегда понимают, зачем на сцене две гитары» Ренат Литвинов Вместо Первопрестольной — в Поднебесную: азиатский тур рок-группы The Donuts Уфа никогда не направляла в столицы целыми эшелонами рок-группы и отдельных исполнителей, но метко выстреливала по части «кумиры поколения». Группу The Donuts три года назад высмотрел прозорливым глазом радиомагната Серый Карабас Уфы и Башкортостана Станислав Челнынцев («Серебряный Дождь», Business FM – Уфа) и начал продвигать через проект «ПроRock - 1,2 и 3», привлекая для подпевок местных «селебритиз» вроде Эйгенсона, Аминова, Мурзагулова, Имаевой, Валеева, Телиной, Барабаша и клавишника-ресторатора Миролюбова. На фоне общего плясового гвалта кавер-групп уфимского общепита и свадебной индустрии они резко выделились ершистой бескомпромиссностью, вкрапляя в свой материал безупречные по подбору и исполнению каверы «The Stoogies», «Red Hot Chilly Peppers», «Creedence Clearwater Revival». Ну и, разумеется, буратинской пластикой в сочетании со звериным рыком секс-символа и лид-гитариста группы Васи. Своего рода вершиной их юниорской карьеры стало выступление на одной сцене с Великим и Ужасным Юрием Шевчуком на концерте в поддержку Рустэма Асанбаева 5 февраля 2016 года в РК «Огни Уфы». Оказалось, что в Уфе уже и покорять нечего, и все ждали, когда же после череды занудных конкурсов провинциальной самодеятельности (а кто там из победителей разного рода «Волн Агидели» на слуху-то сейчас?) начнется покорение первопрестольной или сетевых кабаков общероссийских франшиз. Но три месяца назад, в самом начале курортного уфимского лета 2016, неожиданно группа уехала в Китай. Несмотря на то, что в Китае нет привычных нам соцсетей, Гугла, Инстаграмма и прочей нашей е-бытовухи, удалось связаться с басистом и худруком группы Артуром Каримовым по вотсаппу и опросить его. - Каковы условия вашего контракта и с кем он заключался? Или вы поехали наобум? - Наобум. - А что такого знали о Китае, чтобы надеяться там на что-то? - Ничего особенного, только слухи, что там людей европейской внешности очень любят. - И какие были планы? - У меня план был один: приехать, разведать обстановку, влиться в тусовку и привезти туда свой бэнд, чтобы продвигать правильную музыку. В России никому не нужно творчество, никто не хочет думать, поэтому и музыку основная масса слушает примитивную. - А большой ли багаж музыкальный, свой? Много ли альбомов, минут, треков, песен? - 20 альбомов... Шучу, конечно. Джо Кокер стал известным на каверах, в общем-то ничего другого он и не делал. - Как бы ты охарактеризовал примитивную музыку, которую слушают в РФ? - В Китае есть прекрасное слово, чтобы охарактеризовать её – цхао (нецензурное китайское ругательство — прим.ред). - А там — не цхао? - Не-е-ет. Здесь почти свобода. Мы вчера раскачали концерт только рок- песнями. - Легко отругать и повесить ярлык. - Легко, но я не из тех, кто ругает, не предлагая ничего. У меня альтернатива, она здесь — в Азии. - Народ хочет плясать, а не думать. Да и криденсы ваши — скорее чувства, чем мысли. Что сейчас там слушают, кроме своих C-pop, Кантопопа и нашего Витаса? - Согласен, я многое переосмыслил, здесь мы иногда играем качественную зарубежную попсу, Типо «Maroon 5» и Бруно Марса. А Витаса никто не слушает. По крайней мере на Юге. - А на каких площадках проходят концерты? Свадьбы/похороны/дни города/сабантуи/cольники/сборники? - Гиги. - А что это? - Здесь есть два типа выступления музыкантов: гиги и барная работа. Гиг – это выступление на площадке, где нет сидячих мест, как на фестивале. Гиг может быть частью шоу-программы ивента: масштабной свадьбы, открытия магазина, презентации автосалона, фестиваля. - И там играешь, что хочешь? - Да. - Вы с собой комбики, усилители взяли? - Здесь все есть. - Как же вы без своих любимых Fender Twin и Trace Elliot? - Купил преамп (предварительный усилитель, часть музыкального оборудования — прим.ред.) и играй себе. Гитарист с прямыми руками и в линию хорошо сыграет. Остальные музыканты — тем более. - С чем можно сравнить гонорар от выступления? - У нас сейчас средний прайс за сет на человека можно сравнить с половиной среднемесячной зарплаты жителя Уфы. 10 000 — 11 000рублей каждому за 5 — 6 песен. Я не хочу сказать, что здесь любой неумёха сразу станет миллионером, но если будешь пахать — заработаешь. Конкурентов много. Но в нашем бэнде есть одна фишка: мы играем не ради денег. - А жизнь, еда, переезды дорогие? - Жизнь не дороже, чем в России, еда — недорогая, на гигах кормят, в барах тоже. - А как делается ангажемент? Как попасть на следующее мероприятие? Ни китайского у вас, ни связей, ни сайта. - Концерты искать непросто. Нужно привлекать заказчика качеством исполнения, внешним видом, костюмами. Без этого ты никому не нужен. А ангажемент — это забота агентов, посредников между заказчиком и актерами. Наша забота — сделать крутое шоу, промоушен на плечах заказчика. А агентов — целая цепочка, их может быть до 5-6 человек. Работаем со всеми агентами. - Ну а где они – на бирже? Сами к вам подходят? - Тут все по вичату (это аналог вацапа). - То есть у вас уже некая слава среди агентов есть? - Уже есть. - А как нашли первое выступление? - Как приехал в Гуанчжоу, почти сразу же пошел на джем-сейшен, «джемить» с местными музыкантами. Показал себя, познакомился, кто-то из музыкантов дал мои контакты, и понеслась... - Ребята (лидер-гитарист и вокалист Василий Портянко, ударник Константин Плотников) попозже подтянулись. Их что, надо было уговаривать? - Не надо было, мы договорились обо всем за два месяца до моего отъезда в Китай. План предельно прост: если все получается, они берут билеты и приземляются на распаханную мной почву. Китай — волшебная страна, приехать сюда — это как попасть на Марс. Работа здесь не предполагает игру только в одном бэнде, здесь все взаимозаменяемы. - Ударники, басисты, наверное, нарасхват? - Нарасхват певицы, клавишники и барабанщики, лид- гитаристы. Басистам трудно, китайцы не понимают, зачем в бэнде нужны две гитары. - Есть ли другие светлые европеоиды? - Другие европеоиды есть. Много очень бэндов, до этого только некоторых из них слышал. Бэнды из Латинской Америки, чуваки совершенно бешеные, они играют охренительно, причем каждый из них владеет двумя-тремя инструментами на очень высоком уровне. Плюс у них очень крутые голоса и командная сыгранность – очень трудно конкурировать. Есть русские, украинцы – очень много ребят из Украины, просто толпа-толпа. Особенно певицы: их тут любят, прежде всего за красоту. Голос уже на втором плане. Есть и негритянские бэнды (из Африки и Америки), и даже филиппинские — у них прайс пониже из-за того, что они больше похожи на китайцев. Но сейчас больше тенденция не на экзотику, а на мастерство исполнителя и репертуар обращать внимание. - Отзывчива ли публика, быстро ли раскачивается, пускается в пляс? Угрюмее русских? - Публика в Китае сложная, раскачать ее сложно, прямо мёртвая. Но у нас получается. В пляс практически не пускаются. С уровнем и составом The Donuts, который образовался сейчас, я уверен, что русские на наших выступлениях будут пускаться в пляс всегда. - С каким таким ещё составом? Вы взяли украинку в певицы? - У нас два вокалиста сейчас – Аня и Вася. Так очень удачно получается: то мужской вокал, то женский, то они вместе поют. Плюс тут у нас еще есть очень крутой клавишник, который поливает — будь здоров! Плюс он еще и теоретически грамотный — по гармониям шарит. Короче — бомба! - Скоро станете как группа «Сябры», 17 человек на сцене... - Не слышал про таких. И вообще, у нас автобус через 30 минут, а еще через 3 часа самолет. Хороший был фестиваль, но надо двигаться дальше. Привет Уфе! X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество: vkontakte Google+ Одноклассники Мой Мир Подписывайтесь также на наше официальное сообщество: Новости партнеров Новости СМИ2 Загрузка... Другие материалы из раздела ИНТЕРВЬЮ 09.09.2016

Светлана Кайбышева: На моем примере члены УИКов должны задуматься о своем будущем Новый член Центризбиркома Башкирии рассказала о причинах своего согласия на работу в комиссии. 03.08.2016

Гульшат Хамитова: Считаю, что Уфа хорошеет Первая леди Башкирии посетила открытие аллеи «ArtTerria».