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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии возбудили дело после смерти мужчины в больнице// 31.12.2016
По версии следствия диагноз был поставлен неправильно.
Фото: Кристина Дейнеко
В Башкирии возбудили уголовное дело после смерти мужчины в городской больнице Салавата. Его супруга обратилась в следственные органы, по результатам доследственной проверки были обнаружены признаки преступления – причинения смерти по неосторожности.
- По версии следствия, 5 ноября 2016 года 48-летний житель Салавата скончался в отделении реанимации городской больницы в результате осложнений геморрагической лихорадки с почечным синдромом из-за неправильно выставленного врачами диагноза и несвоевременного оказания адекватной медицинской помощи, - сообщили в следкоме Башкирии.
Только в декабре следователи в Башкирии возбудили четыре уголовных дела по аналогичным преступлениям.
Одно из них было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) – после того как в Нефтекамске в больнице беременная потеряла плод 16 октября. По версии следствия, медицинский персонал неверно оценил акушерскую ситуацию и пациентке не провели всех необходимых обследований, что привело к гибели плода.
Другое дело было возбуждено после смерти женщины в Благовещенском районе в феврале. Несколько недель она жаловалась врачам на проблемы со здоровьем, но даже с направлением терапевта ей отказали в госпитализации у в центральной районной больнице из-за отсутствия мест.
И еще одно было возбуждено после того, как в сентябре в Уфимском районе вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками Подымаловской врачебной амбулатории скончался младенец. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Расследование уголовных дел продолжается.
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