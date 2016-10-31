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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии наркоман проведет 4,5 года в колонии общего режима

Злата ЗУКОВИЧ // 31.10.2016
У мужчины изъято 1,2 килограмма наркотиков.

35-летний житель Октябрьского Артем Гибадуллин приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье «Незаконное хранение и изготовление наркотических средств».

Как сообщили в прокуратуре республики, судом установлено, что в 2015 году Гибадуллин собрал коноплю возле своего садового дома. А в марте прошлого года его задержали полицейские. У него было изъято более 1,2 килограмма конопли и более 120 граммов гашишного масла. Гибадуллин, страдающий наркотической зависимостью, планировал сам употребить имеющиеся у него наркотики.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал.

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