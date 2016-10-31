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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Уфимского гинеколога осудили за мошенничество и отмывание денег

Константин КЛИМОВ // 31.10.2016
Врач, гинеколог из Уфы, признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Сегодня в Кировском суде Уфы был оглашён приговор уфимскому врачу – гинекологу Рустему Ахтамьянову. Как удалось установить следствию, а затем и суду, бывший врач городской больницы №3 Рустем Ахтамьянов, заключил два контракта на поставку нефтепродуктов с фирмами из Казахстана и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Общая сумма контрактов составила почти 19 миллионов рублей, при этом по версии суда, Ахтамьянов изначально планировал присвоить полученные деньги.

Ранее Кировский суд Уфы уже выносил приговор по этому делу, тогда Ахтамьянов получил три года лишения свободы условно. При этом нарушение контракта с казахстанской фирмой было признано объектом гражданских отношений, а легализация полученных средств недоказанной.

После первого приговора Верховный суд республики отправил дело на повторное рассмотрение. В ходе нового процесса суд посчитал, что оба факта являются мошенничеством в особо крупном размере, так же Ахтамьянов виновен в выводе средств из фирмы, но по данной статье вышел срок давности. По совокупности эпизодов бывший врач приговорён к 5 годам лишения свободы условно и выплате ущерба пострадавшим.

Обе стороны не согласны с приговором и планируют его обжаловать. Адвокат обманутых фирм Мурат Зайнагабдинов посчитал приговор слишком мягким.

- Мы безусловно обжалуем приговор, нас устроит только реальное лишение свободы для осуждённого, - прокомментировал приговор Зайнагабдинов.

В свою очередь Рустем Ахтамьянов был многословнее, и назвал все обвинения против него беспочвенными.

- Первый эпизод, с казахстанской фирмой, - предмет гражданского спора. А все доказательства по эпизоду с фирмой из ОАЭ мы считаем недостаточными, и естественно будем добиваться полного оправдания, - поделился своими планами осуждённый.

Приговор вступит в законную силу через десять дней после оглашения, до этого обе стороны могут обжаловать его в Верховном суде Башкирии.

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