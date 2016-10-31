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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Смерть девочки из Башкирии могла транслироваться в интернете// 31.10.2016
К такому выводу пришли известные экстрасенсы.
Фото: соцсети
Смерть Кристины Козловой из села Миловка Уфимского района Башкирии отдали на расследование экстрасенсам из известного ток-шоу. Трагедия, которая произошла 13 мая 2014 года, показалась родственникам девочки странной. 11-летняя Кристина проживала с тетей Еленой Дмитриевой. В тот злополучный вечер девочка осталась дома одна, вечером в квартиру приехал дедушка и обнаружил внучку мертвой.
Экстрасенсы в известной программе телеканала ТНТ, которым "отдали" это дело, высказали различные предположения. Но больше всех родственникам рассказал маг Свами Даши. По словам родных, он рассказал о Кристине буквально все. Что касаемо смерти, то маг "увидел", что девочка проходила некое "посвящение", своего рода финал виртуальной игры.
Кристина должна была сыграть смерть, все это транслировалось в интернете. Но девочка подскользнулась и упала, предположил Свами. Падение оказалось смертельным, считает он.
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