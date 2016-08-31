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31 августа, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии будут судить директора компании, в которой погибли трое рабочих// 31.08.2016
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Прокуратура Альшеевского района Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб» 55-летнего Фаила Шангареева. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, что привело по неосторожности к смерти двух и более лиц (ч.3 ст. 143 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы.
Следствие считает, что он не обеспечил безопасные условия труда для своих подчиненных: не организовал установку на канализационно-насосной станции аварийной сигнализации, вентиляции и газоанализаторов, замеряющих уровень сероводорода в воздухе. Также он не проконтролировал обеспеченность сотрудников индивидуальными средствами защиты.
- В результате в июне текущего года при ремонте шахты канализационно-насосной станции один из рабочих потерял сознание от отравления сероводородом. Двое сотрудников, работавших без респираторов и страховочных канатов, попытались спасти коллегу, но также погибли, отравившись едким веществом, - сообщили в прокуратуре республики.
Вину в совершении преступления он признал.
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