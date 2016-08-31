31 августа, среда
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии будут судить директора компании, в которой погибли трое рабочих

Ольга КОРЗИК // 31.08.2016
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура Альшеевского района Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб» 55-летнего Фаила Шангареева. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, что привело по неосторожности к смерти двух и более лиц (ч.3 ст. 143 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы.

Следствие считает, что он не обеспечил безопасные условия труда для своих подчиненных: не организовал установку на канализационно-насосной станции аварийной сигнализации, вентиляции и газоанализаторов, замеряющих уровень сероводорода в воздухе. Также он не проконтролировал обеспеченность сотрудников индивидуальными средствами защиты.

- В результате в июне текущего года при ремонте шахты канализационно-насосной станции один из рабочих потерял сознание от отравления сероводородом. Двое сотрудников, работавших без респираторов и страховочных канатов, попытались спасти коллегу, но также погибли, отравившись едким веществом, - сообщили в  прокуратуре республики.

Вину в совершении преступления он признал. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир

Материалы по теме

Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

31.08.2016
В Башкирии завели первое уголовное дело по выборам
За порчу баннеров одного из кандидатов «Единой России» виновному может грозить два года лишения свободы.

30.08.2016
В Уфе оштрафовали начальника ЖЭУ за сломанную руку мальчика
Он не организовал очистку кровли дома от снега и наледи, в результате пострадали дети.

30.08.2016
Главу администрации Агидели отправили в отставку
Исполняющим обязанности главы администрации назначен заместитель по экономике Фанис Гильванов.

29.08.2016
Башкирские полицейские выясняют обстоятельства массовой драки
По сообщениям очевидцев в потасовке приняли участие более 90 человек.

29.08.2016
В Башкирии прокуратура вернула 93 гектара земли в муниципальную собственность
Мусоросортировочный завод на этой территории так и не построили.

28.08.2016
В Башкирии ищут маньяка-педофила
Мужчина подозревается в насилии над 7-летней девочкой и в ряде подобных преступлений.

26.08.2016
В Башкирии женщина за убийство 8-месячного малыша отправится в колонию
Женщина зверски убила малыша, пока родители мылись в бане.

26.08.2016
В Уфе следователи взялись за покусавшую оператора заводчицу
Женщина не только вцепилась зубами в оператора, но и повредила его видеоаппаратуру.

26.08.2016
Следователи ищут свидетелей убийства почтальона в Башкирии
Они просят откликнуться автовладельцев, у которых могут оказаться видеозаписи с регистраторов.

25.08.2016
Житель Башкирии отправится в колонию строгого режима за «соль»
Он приобрел наркотик для личного пользования.

24.08.2016
В Уфе капитан теплохода увез в круиз приставов, пришедших арестовывать судно
В свою очередь приставы заявляют о том, что их захватили.

24.08.2016
В Стерлитамаке юноша погиб от удара током
Следственный комитет Башкирии проверяет обстоятельства смерти молодого человека.

24.08.2016
Свидетеля избиения человека в Уфе могут привлечь к ответственности
Мужчине угрожали наказанием за дачу ложных показаний.

24.08.2016
В Уфе ревнивица "заколола" возлюбленного шампуром
В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

24.08.2016
В Уфе задержан серийный грабитель ювелирных магазинов
В результате двух нападений грабитель присвоил украшений на несколько миллионов рублей.

24.08.2016
В Иркутске заживо сгорели четыре жителя Башкирии
Все четверо приехали в Иркутскую область на заработки.

23.08.2016
Охотник из Башкирии ранил 15-летнюю девочку, перепутав ее с медведем
ЧП произошло на территории Татарстана.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"