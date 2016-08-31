В Башкирии завели первое уголовное дело по выборам

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

За порчу баннеров одного из кандидатов «Единой России» виновному может грозить два года лишения свободы.

Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что в Башкирии заведено первое уголовное дело во время избирательной кампании в Госдуму. Дело возбудили по статье 167 Уголовного кодекса РФ за умышленные уничтожение или повреждение имущества.

В ночь с 22 по 23 августа в Зианчуринском районе пока не установленные лица облили краской два избирательных баннера кандидата в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Зарифа Байгускарова.

Напомним, что в соответствии с УК РФ умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от ста до ста восьмидесяти часов. Виновные также могут быть наказаны исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Пресс-секретарь регионального отделения «Единой России» Анастасия Белоусова в телефонном разговоре сказала, что в партии не могут потвердить или опровергнуть информацию о возбуждении уголовного дела, так как это полномочия МВД.

- Мы не сомневаемся, что правоохранительные органы найдут виновных и они должны ответить за порчу имущества партии и ее кандидата, - отметила Анастасия Белоусова. – И избирательным штабом партии принято решение о том, что будет вестись видеонаблюдение в тех местах, где располагаются большие предвыборные рекламные конструкции «Единой России», чтобы больше не повторялись такие случаи вандализма.

Медиакорсеть будет следить за тем, как продвигается расследование этого уголовного дела. Думаем, что, скорее всего оно будет не последним во время выборной кампании в Башкирии. Так что желающим нарушить уголовное и предвыборное законодательство со стороны правоохранительных органов республики дан четкий сигнал.