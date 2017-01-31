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31 января, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии в день студента произошла драка с участием студентов и преподавателя// 31.01.2017
Физрук Акьярского горного колледжа разбил нос студенту.
Фото: pixabay.com
25 января в день студента в Акьярском горном колледже произошла драка с участием двух студентов и преподавателя физкультуры. По словам очевидцев, во время приуроченной к празднику дискотеки физрук пытался утихомирить матерящихся учеников, в результате оба студента получили травмы, один из них обратился за помощью к врачам. Однако официальная версия звучит несколько иначе.
- Студенты дрались между собой, даже не дрались, а просто толкались. Учитель разнял их, никто никаких травм не получил, - в телефонном разговоре пояснил директор учебного заведения Рамиль Арсланов.
Первые сообщения о драке появились в сообществе в популярной социальной сети, в том числе несколько сообщений оставила и мать одного из пострадавших Миннигуль Каипова, однако позже все сообщения, не совпадающие с официальной точкой зрения, были удалены.
В личной беседе Каипова отказалась комментировать случившееся сказав, что уже беседовала с директором.
- Да я знаю всё, мы были сегодня в АГК (Акьярский горный колледж, - прим.) и имена знаю, но не могу вам ответить, извините, - сказала мама пострадавшего. - Другу сына попало больше, нам обещали, что его (физрука) уволят.
Однако руководитель на вопрос, уволят ли преподавателя, ответил, что тот ни в чём не виноват, и увольнять его не за что.
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