За год в Башкирии полицейские изъяли 300 тысяч литров алкоголя

Константин КЛИМОВ

Всего было проведено 7 тысяч проверок.

В 2016 году в Башкирии из незаконного оборота было изъято более 300 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, за год было закрыто пять цехов по производству контрафактного алкоголя, проведено 7 тысяч проверок, и возбуждено 49 уголовных дел. Административных протоколов составлено 2100, по материалам которых выплачены штрафы на сумму 8,1 млн рублей.

Самая крупная партия контрафакта была задержана после того, как сотрудники ДПС остановили для проверки фуру под управлением жителя Северной Осетии. Тогда было изъято 26 тысяч бутылок и 49 пятилитровых канистр с спиртосодержащей жидкостью.