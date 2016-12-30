Врачи салаватской больницы стали фигурантами уголовного дела

Константин КЛИМОВ

Следователи возбудили дело после смерти пациента в салаватской больнице.

Врачи городской больницы города Салават в Башкирии стали фигурантами дела после смерти пациента. В материалах дела говорится, что 5 ноября в реанимационном отделении медучреждения скончался 48-летний местный житель. Причиной смерти стало осложнение гемморрагической лихорадки с почечным синдромом. Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета, больному неправильно поставили диагноз, и несвоевременно оказали «адекватную помощь».

Только в декабре уходящего года башкирские следователи возбудили четыре уголовных дела по врачебным ошибкам, самый вопиющий случай произошёл в Нефтекамске. Там врачи не провели необходимых обследований поступившей беременной женщине, в результате халатности девушка потеряла ребёнка.