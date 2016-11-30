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30 ноября, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе водитель маршрутки скончался во время движения// 30.11.2016
Трагический случай произошёл сегодня в районе остановки «Фирма Мир».
Пассажирская «Газель» столкнулась с попутным автобусом ПАЗ в районе остановки транспорта «Фирма мир». Причиной аварии стала внезапная смерть водителя маршрутки. На момент ДТП в салоне автобуса находилось восемь человек, к счастью никто из них не пострадал. Как рассказал один из пассажиров, водителю стало плохо, и он потерял сознание, когда на место приехала скорая, он был уже мёртв.
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