В Башкирии дочь убила мать ножом за подзатыльник

Злата ЗУКОВИЧ

Молодая женщина "подобрала код" и была пьяна в момент нападения на маму.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Вчера, 29 ноября, в полицию Белорецка поступило сообщение о тяжело раненной пациентке. Выяснилось, что поздно вечером в поселке Железнодорожный 28-летняя женщина, всю неделю распивавшая алкоголь, получила подзатыльник от своей матери, которой не понравилось, что дочь «сорвалась» - четыре года назад она была закодирована от алкогольной зависимости.

На подзатыльник дочка ответила ударом кухонного ножа в живот. На крик прибежала сестра матери, которая и вызвала скорую помощь. Сейчас, как сообщили в пресс-службе МВД по республике, в отношении дочери возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».