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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии осуждён экс-глава регионального управления МЧС

Константин КЛИМОВ // 30.11.2016
Валерий Хисамутдинов признан виновным в превышении полномочий

Фото: Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления МЧС в Башкирии завели в 2013 году, на основании материалов полиции и ФСБ. Как удалось установить следователям в 2011 году Валерий Хисамутдинов подписал актов выполненных работ на объекте строительства уфимской базы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. В документах сообщалось, что компания из Саратовской области «Апром» выполнила работы на 26,4 млн рублей, но на тот момент работы были выполнены лишь на десять миллионов. Позднее Хисамутдинов, будучи исполняющим обязанности руководителя управления, расторг контракт с строительной фирмой, и башкирские спасатели лишились возможности взыскать через суд причинённый ущерб.

Как сообщает «Коммерсант-Уфа», Валерий Хисамутдинов чуть было не ушёл от ответственности, когда суд Советского района Уфы переквалифицировал обвинение на более мягкое, и прекратил рассмотрение в связи с истечением срока давности. Но республиканская прокуратура обжаловала это решение в суде, и как итог - три года по 286-ой статье уголовного кодекса (превышение должностных полномочий). Срок Хисамутдинов будет отбывать условно.

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