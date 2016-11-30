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30 ноября, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии папа до смерти избил маму троих детей// 30.11.2016
На кухонного боксера заведено уголовное дело.
Ночью 25 ноября в Зилаирском районе супружеская пара вернулась из гостей в пьяном состоянии. В ходе начавшейся ссоры мужчина избил жену и вызвал скорую, увидев, что супруге плохо. Через некоторое время женщина скончалась в больнице от полученных травм.
Правоохранительными органами установлено, что муж и раньше избивал свою вторую половинку, но та в полицию не обращалась. Пара воспитывала троих детей в возрасте 8-14 лет, и сейчас деток передали на воспитание родственникам. Далее их судьбу определят органы опеки и попечительства.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, на 38-летнего супруга погибшей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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