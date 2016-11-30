В Башкирии папа до смерти избил маму троих детей

Злата ЗУКОВИЧ

На кухонного боксера заведено уголовное дело.

Ночью 25 ноября в Зилаирском районе супружеская пара вернулась из гостей в пьяном состоянии. В ходе начавшейся ссоры мужчина избил жену и вызвал скорую, увидев, что супруге плохо. Через некоторое время женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Правоохранительными органами установлено, что муж и раньше избивал свою вторую половинку, но та в полицию не обращалась. Пара воспитывала троих детей в возрасте 8-14 лет, и сейчас деток передали на воспитание родственникам. Далее их судьбу определят органы опеки и попечительства.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, на 38-летнего супруга погибшей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».