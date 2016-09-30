В Башкирии парень два раза попался за угон одного и того же автомобиля

Константин КЛИМОВ

Житель Стерлитамакского района пойдёт под суд за угоны в нетрезвом состоянии

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Как рассказали в региональном МВД, в одно из отделений полиции обратился молодой человек, сообщивший о угоне.

Как удалось выяснить, накануне он распивал спиртные напитки с своим другом, а на утро не обнаружил ни друга, ни машины.

Полицейские достаточно быстро задержали угонщика, ожидаемо это оказался товарищ потерпевшего.

Но самым интересным стало то, что задержанный уже был судим за угон, причём именно этой машины.