|
30 сентября, пятница
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии парень два раза попался за угон одного и того же автомобиля// 30.09.2016
Житель Стерлитамакского района пойдёт под суд за угоны в нетрезвом состоянии
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Как рассказали в региональном МВД, в одно из отделений полиции обратился молодой человек, сообщивший о угоне.
Как удалось выяснить, накануне он распивал спиртные напитки с своим другом, а на утро не обнаружил ни друга, ни машины.
Полицейские достаточно быстро задержали угонщика, ожидаемо это оказался товарищ потерпевшего.
Но самым интересным стало то, что задержанный уже был судим за угон, причём именно этой машины.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
30.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Уфимский Конгресс-холл выиграл премию Russian Business Travel & MICE Award
30.09.2016 // ПУЛЬС
Развязку на Бирском тракте в Уфе будет строить та же компания, что строит новый затонский мост
30.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии в этом году есть тенденция по снижению детских самоубийств
30.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Стало известно, кто живет в премиум-посёлке за Уфимским лимонарием
30.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии еще три санатория преобразуют в ООО
30.09.2016 // МОЛНИЯ
Очевидцы пожара в БГК: в окнах стояли рабочие и кричали, что будут прыгать
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте