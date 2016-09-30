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30 сентября, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пьяный сотрудник ритуального агентства угнал катафалк// 30.09.2016
Пьяный бирянин не повредил ни одного надгробия, отметили полицейские
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
По словам самого угонщика, он решил угнать грузовой «Пежо» из-за невыплаченной при увольнении из ритуального агентства зарплаты.
По данным полиции, об угоне стало известно от владельца ритуального бюро, который придя в гараж не обнаружил верного помощника на привычном месте. Сотрудникам дорожно-постовой службы удалось задержать угнанный автомобиль через несколько часов после получения заявления о пропаже.
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