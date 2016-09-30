В Башкирии пьяный сотрудник ритуального агентства угнал катафалк

Константин КЛИМОВ

Пьяный бирянин не повредил ни одного надгробия, отметили полицейские

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

По словам самого угонщика, он решил угнать грузовой «Пежо» из-за невыплаченной при увольнении из ритуального агентства зарплаты.

- Парень знал, что и где находится на бывшей территории работодателя, то он без труда смог проникнуть в помещение и угнать оттуда спецавтомобиль. Несмотря на то, что мужчина был немного пьян, он смог выехать из гаражного помещения, не задев ни одного хранящегося гранитного надгробия, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным полиции, об угоне стало известно от владельца ритуального бюро, который придя в гараж не обнаружил верного помощника на привычном месте. Сотрудникам дорожно-постовой службы удалось задержать угнанный автомобиль через несколько часов после получения заявления о пропаже.