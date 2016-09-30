В Уфе возбудили уголовное дело по факту отравления в ресторане «Альпенхоф»

Ольга КОРЗИК

В августе там 24 человека заразились сальмонеллезом.

В Уфе возбудили уголовное дело по факту заражения острой кишечной инфекцией в ресторане «Альпенхов», сообщает прокуратура республики. Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Напомним, что в августе этого года после приема пищи в ресторане 24 человека, в том числе 5 детей, заразились сальмонеллезом. 17 из них были госпитализированы в инфекционную больницу.