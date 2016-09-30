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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе возбудили уголовное дело по факту отравления в ресторане «Альпенхоф»// 30.09.2016
В августе там 24 человека заразились сальмонеллезом.
В Уфе возбудили уголовное дело по факту заражения острой кишечной инфекцией в ресторане «Альпенхов», сообщает прокуратура республики. Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Напомним, что в августе этого года после приема пищи в ресторане 24 человека, в том числе 5 детей, заразились сальмонеллезом. 17 из них были госпитализированы в инфекционную больницу.
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