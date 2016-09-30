Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе

Кристина ДЕЙНЕКО

Сотрудники службы безопасности задержали 135 членов этнической организованной преступной группы.

Фото: www.russia.ru

ФСБ предотвратили теракт в Уфе. Они задержала 135 членов этнической организованной преступной группы, сообщает ФСБ России.

В апреле текущего года задержанные планировали совершить в башкирской столице террористический акт. Во время расследования выяснилось, что на территории московского региона действует целая банда, которые помогали ОПГ с поддельными паспортами, по которым они и прибыли в Уфу. Кроме того, задержанные занимались легализацией мигрантов на территории России.

Чуть позже, осенью 2016 года, по статье "Незаконная миграция" было задержано 100 человек из СНГ. Во время обыска "типографии" были найдены инструкции по изготовлению документов, специальная техника, 200 фальшивых документов, поддельные штампы, голограммы для изготовления удостоверений личности, и средства связи. Кроме того, конфисковано 1,5 килограмма наркотиков.

Все задержанные доставлены в ГСУ ГУ МВД России по Москве, их допросят в рамках возбужденных уголовных дел.