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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

МВД Башкирии опровергло информацию о готовящихся в Уфе терактах

Константин КЛИМОВ // 30.09.2016
В социальных сетях появились сообщения о готовящихся в нескольких городах России терактах

 


После заявления представителя Госдепартамента США Джона Кирби о якобы готовящихся сирийскими боевиками терактах на территории России, в социальных сетях началось распространение ложного сообщения со списком городов жителей, которых просят быть предельно осторожными и не посещать публичные мероприятия и и избегать массовых скоплений людей. Распространяется текст от имени правоохранительных органов. 
Однако в республиканском управлении МВД заверили, что это чья то злая шутка. 

- Текст данного сообщения не соответствует действительности и правоохранительными органами не распространялся, - заявили в пресс-службе ведомства. 

Напомним,  это далеко не первый случай когда в социальных сетях тиражируются ложные сообщения. Совсем недавно в нескольких интернет сообществах и блогах призывали незамедлительно покинуть Уфу в связи с тяжелыми для экологии последствиями аварии на нефтяном заводе, однако эта информация не нашла подтверждения. 

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