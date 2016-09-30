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30 сентября, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
МВД Башкирии опровергло информацию о готовящихся в Уфе терактах// 30.09.2016
В социальных сетях появились сообщения о готовящихся в нескольких городах России терактах
- Текст данного сообщения не соответствует действительности и правоохранительными органами не распространялся, - заявили в пресс-службе ведомства.
Напомним, это далеко не первый случай когда в социальных сетях тиражируются ложные сообщения. Совсем недавно в нескольких интернет сообществах и блогах призывали незамедлительно покинуть Уфу в связи с тяжелыми для экологии последствиями аварии на нефтяном заводе, однако эта информация не нашла подтверждения.
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