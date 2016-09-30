МВД Башкирии опровергло информацию о готовящихся в Уфе терактах

Константин КЛИМОВ

В социальных сетях появились сообщения о готовящихся в нескольких городах России терактах



После заявления представителя Госдепартамента США Джона Кирби о якобы готовящихся сирийскими боевиками терактах на территории России, в социальных сетях началось распространение ложного сообщения со списком городов жителей, которых просят быть предельно осторожными и не посещать публичные мероприятия и и избегать массовых скоплений людей. Распространяется текст от имени правоохранительных органов.

Однако в республиканском управлении МВД заверили, что это чья то злая шутка.

- Текст данного сообщения не соответствует действительности и правоохранительными органами не распространялся, - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, это далеко не первый случай когда в социальных сетях тиражируются ложные сообщения. Совсем недавно в нескольких интернет сообществах и блогах призывали незамедлительно покинуть Уфу в связи с тяжелыми для экологии последствиями аварии на нефтяном заводе, однако эта информация не нашла подтверждения.