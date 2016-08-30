Уфимец, изнасиловавший девушку на трамвайных путях, отправится в колонию строгого режима

Ольга КОРЗИК

Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы

Октябрьский районный суд Уфы сегодня вынес приговор по резонансному делу в отношении 39-летнего уфимца Гизара Зиянгареева, который в прошлом году на пустыре за Госцирком жестоко избил и изнасиловал 32-летную Анну Бармину. Суд признал его виновным в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), разбое (ч.2 ст. 162 УК РФ), грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ), покушении на убийство с особой жестокостью (ч.2 ст. 105 УК РФ), сообщает прокуратура республики. Он отправится в колонию строгого режима на 23 года.

В суде установлено, что с 2009 по 2015 год Зиянгареев изнасиловал 6 уфимок в возрасте от 27 до 54 лет. Для этого он выбирал безлюдные места в темное время суток.

Последнее преступление мужчина совершил примерно год назад — в прошлом сентябре. Тогда он выследил Анну Бармину, шедшую вблизи трамвайных путей у дома №70/1 на ул. Зорге,напал на нее и избил до бессознательного состояния. После чего попытался изнасиловать, однако, девушка пришла в себя и оказала сопротивление. Опасаясь, что она сообщит о преступлении в правоохранительные органы, мужчина решил убить ее и несколько раз ударил девушку острием сорванной ветки дерева длиной более полуметра.

После этого, подумав, что она мертва, он забрал у нее ноутбук, мобильный телефон и денежные средства на общую сумму более 64 тыс. руб. и скрылся с места преступления.

Пострадавшая чудом выжила и с многочисленными травмами была доставлена в больницу.

Подсудимый вину признал, но в совершении преступлений не раскаялся.

Ранее он был судим за аналогичные преступления и с 2010 по 2015 годы отбывал наказание в местах лишения свободы.