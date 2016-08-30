В Уфе оштрафовали начальника ЖЭУ за сломанную руку мальчика

Ольга КОРЗИК

Он не организовал очистку кровли дома от снега и наледи, в результате пострадали дети.

В Уфе Орджоникидзевский районный суд вынес приговор начальнику ЖЭУ № 78 УЖХ Орджоникидзевского района Уфы Виталию Клокову, сообщает прокуратура.

Он признан виновным по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч.1 ст. 238 УК РФ) и оштрафован на 100 тыс руб. Как установил суд, Клоков, нарушая свои обязанности, не организовал своевременную очистку от снега и наледи кровли 4-этажного жилого дома по улице Калинина, где размещалась детско-юношеская спортивная школа.

В феврале этого года скопившийся на крыле снег обрушился на троих учащихся, выходящих из здания. В результате этого десятилетний мальчик сломал руку, а восьми- и девятилетние девочки получили синяки и ссадины.

- Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления и выплатил семьям пострадавших денежную компенсацию, - сообщили в прокуратуре.



