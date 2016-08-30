Главу администрации Агидели отправили в отставку

Ольга КОРЗИК

Исполняющим обязанности главы администрации назначен заместитель по экономике Фанис Гильванов.

Фото: пресс-служба МВД по РБ

Глава администрации Агидели Олег Крысин, возглавлявший город с 2010 года, отправлен в отставку, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».

11 августа его задержали по подозрению в получении взятки. 15 августа по ходатайству следствия Краснокамский районный суд принял решение отстранить господина Крысина от должности, а 16 августа депутаты городского совета Агидели досрочно прекратили его полномочия с формулировкой «по собственному желанию». Исполняющим обязанности главы назначен заместитель по экономике Фанис Гильванов.

Напомним, что Олега Крысина задержали утром 11 августа в его служебном кабинете. По версии следствия, он получил взятку в размере 450 тыс руб от директора коммерческого предприятия за предоставление права на отвал грунта (песка) объемом 10 тыс кубометров в Агидели, без проведения торгов. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).