Следствие по делу Урала Рахимова продлено на три месяца

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Бывшему главе «Башнефти» предъявлено обвинение в присвоение или растрате в особо крупном размере.

Адвокат Урала Рахимова Сергей Макаренко сообщил агентству ТАСС, что срок следствия по делу его подзащитного продлен на три месяца. По материалам следственных органов следует, что бывший бывший руководитель «Башнефти» совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Следователи считают, что Урал Рахимов организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Урал Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно — реализацию пакетов акций в ОАО АФК «Система» и другим юридическим лицам на общую сумму более 2,5 млрд долларов.

В апреле 2014 года против Рахимова было возбуждено дело по статьям УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Легализация незаконно полученных денежных средств». Обвинения были предъявлены заочно, в ноябре 2014 года Рахимов дал показания по делу, находясь за рубежом. Он в письменном виде ответил на вопросы следователя, рассказав о своих функциях во время приватизации и продажи предприятий башкирского ТЭК. В настоящее время Урал Рахимов находится в Австрии, ранее суд в Вене отказал в его экстрадиции в Россию.