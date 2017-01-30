31 января, вторник
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка под глыбой льда

Константин КЛИМОВ // 30.01.2017
Мальчик пнул по водонапорной башне и на него обрушилась глыба льда.

Как сообщили в пресс-службе управления следственного комитета России по Башкирии, уголовное дело возбуждено по статье 238 уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следователей, вечером 28 января 13-летний мальчик с друзьями катались на необорудованной горке в посёлке Дубки Уфимского района.

- Один из подростков подошёл к металлической стене башни и стал пинать по ней. В этот момент на него с крыши башни упала обледеневшая масса снега, - рассказала руководитель пресс-службы следкома Светлана Абрамова.

Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть мальчика от многочисленных травм. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за содержание объекта водоснабжения. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

31.01.2017
В Башкирии в день студента произошла драка с участием студентов и преподавателя
Физрук Акьярского горного колледжа разбил нос студенту.

30.01.2017
Следствие по делу Урала Рахимова продлено на три месяца
Бывшему главе «Башнефти» предъявлено обвинение в присвоение или растрате в особо крупном размере.

29.01.2017
В Башкирии погиб подросток под снежной глыбой – СМИ
О гибели ребенка сообщил городской интернет-портал.

28.01.2017
В Башкирии в прошлом году алкоголем отравились почти 1500 человек
Такие данные приводит Роспотребнадзор

28.01.2017
В Башкирии в ДТП погибла 57-летняя женщина
Авария произошла в Стерлитамакском районе

27.01.2017
Труп мужчины у школы в Башкирии: новые подробности
Следком проводит доследственную проверку.

27.01.2017
В Уфе женщина за рулём Ford отказалась пропускать скорую помощь
Конфликт произошёл в уфимском микрорайоне Сипайлово.

27.01.2017
В Башкирии школьники обнаружили труп мужчины
Тело молодого человека висело на дереве.

27.01.2017
Житель Башкирии получил два года и штраф за изнасилование школьницы
Мужчина не отправится за решётку, а будет ограничен в передвижении и некоторых правах.

27.01.2017
В Башкирии под колёсами авто погибла женщина, водитель скрылся
Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Стерлитамакском районе.

27.01.2017
Руководитель Зирганской МТС стал фигурантом уголовного дела
Исполняющий обязанности директора крупнейшего в Башкирии сельхозпредприятия обвиняется в неуплате налогов.

26.01.2017
Водитель из Башкирии погиб после лобового столкновения с фурой в Татарстане
Авария произошла на трассе М5 около 11 часов утра.

26.01.2017
Житель Башкирии получил два года условно за взятку начальнику отдела УФМС
Мужчина дал взятку начальнику отдела УФМС и поставил на учёт 57 иностранных граждан.

26.01.2017
Студент из Башкирии пойдёт под суд за кражу презервативов
Парень решил «развлечься» и украл в магазине пачку презервативов.

26.01.2017
В Уфе осудили парня за неправильный телефон
Он изменил номер на сайте фирмы из-за неприязненных отношений с руководством.

26.01.2017
В Уфе две девушки сорвались с подъемника тюбинговой трассы
Следователи проводят доследственную проверку по данному факту.

26.01.2017
В уфимской больнице за 10 дней скончался второй ребёнок
Ещё одна детская смерть в 17-й больнице Уфы.

26.01.2017
В Уфе следователи проверят сообщения СМИ о забытом в лифте ребенке
Они примут соответствующее процессуальное решение после проверки.

  
ФОТОФАКТ
Житель Уфы обеспокоен вырубкой «Кошкиного леса»

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"