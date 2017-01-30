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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка под глыбой льда// 30.01.2017
Мальчик пнул по водонапорной башне и на него обрушилась глыба льда.
Как сообщили в пресс-службе управления следственного комитета России по Башкирии, уголовное дело возбуждено по статье 238 уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следователей, вечером 28 января 13-летний мальчик с друзьями катались на необорудованной горке в посёлке Дубки Уфимского района.
- Один из подростков подошёл к металлической стене башни и стал пинать по ней. В этот момент на него с крыши башни упала обледеневшая масса снега, - рассказала руководитель пресс-службы следкома Светлана Абрамова.
Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть мальчика от многочисленных травм. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за содержание объекта водоснабжения.
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