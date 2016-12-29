|
30 декабря, пятница
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии грабители вынесли из ритуального салона костюмы для покойников// 29.12.2016
Двое выпивших молодых парней ограбили похоронное бюро.
В Ишимбайском районе Башкирии полицейские задержали двух парней, ограбивших ритуальный салон. Добычей преступников стали два погребальных костюма для усопших, а вот в соседней парикмахерской они взяли вполне привычные для грабителей вещи: ноутбук, сотовый телефон, и видеорегистратор.
Полицейским достаточно быстро удалось вычислить преступников и задержать их. Следователями возбуждено уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса ("Кража").
Это не первая странная кража в этом году в Башкирии, ранее житель Бирска угнал катафалк, заметное транспортное средство дорожные полицейские задержали достаточно быстро. Угонщик тоже оказался пьян.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
30.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пьяный сотрудник ритуального агентства угнал катафалк
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
29.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Уфимцев бесплатно накормили национальными блюдами различных народов
29.12.2016 // ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов: Кризисов нет. Кризисы - в голове
29.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Чайченко – Памфиловой: «Вы с ними заодно или за верховенство закона?»
29.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Вице-премьер правительства Башкирии поздравил земляков с наступающим Новым годом
29.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фотографии победителей конкурса #классный2016
29.12.2016 // ПУЛЬС
Бюджет Уфы на 2016 год вышел с дефицитом в 2,9 миллиарда
29.12.2016 // СЕГО ДНЯ
У главы администрации Уфы Ирека Ялалова умер отец
29.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В крупной аварии в Башкирии погибла семья из Татарстана
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте