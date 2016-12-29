В Башкирии грабители вынесли из ритуального салона костюмы для покойников

Константин КЛИМОВ

Двое выпивших молодых парней ограбили похоронное бюро.

В Ишимбайском районе Башкирии полицейские задержали двух парней, ограбивших ритуальный салон. Добычей преступников стали два погребальных костюма для усопших, а вот в соседней парикмахерской они взяли вполне привычные для грабителей вещи: ноутбук, сотовый телефон, и видеорегистратор.

Полицейским достаточно быстро удалось вычислить преступников и задержать их. Следователями возбуждено уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса ("Кража").

Это не первая странная кража в этом году в Башкирии, ранее житель Бирска угнал катафалк, заметное транспортное средство дорожные полицейские задержали достаточно быстро. Угонщик тоже оказался пьян.