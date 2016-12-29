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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе возбудили уголовное дело на инспектора ДПС сбившего 18-летнего парня

Константин КЛИМОВ // 29.12.2016
Полицейскому грозит до двух лет колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, сбившего 18-летнего парня в микрорайоне Затон. По версии следователя, 20 октября служебный автомобиль, которым управлял 35-летний полицейский, на скорости около ста километров в час сбил 18-летнего парня, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В пресс-службе МВД Башкирии факт возбуждения уголовного дела подтвердили, также добавили, что в основу уголовного дела вошли результаты служебной проверки, проведённой по этому факту. Сейчас решается вопрос о принятии мер в отношении сотрудника.

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