В Башкирии водитель раздавил лежащего на дороге пешехода

27.12.2016

Житель Башкирии пойдёт под суд за ложный донос Мужчина хотел получить страховку и написал заявление в полицию о краже телефона

27.12.2016

В Башкирии проведена крупная операция по задержанию наркоторговцев Члены банды работали в автосервисе, а в свободное время торговали наркотиками.