Уфимский фанерный комбинат не выплатил зарплату 764 работникам

Константин КЛИМОВ

Долг компании по заработной плате превысил 11 миллионов рублей.

Сотрудники «Уфимского фанерно-плитного комбината» обратились за помощью в прокуратуру республики. Как сказано в поступившем заявлении, 764 человека не получили заработную плату за октябрь этого года. Организованная по обращению проверка факт нарушений подтвердила, оказалось, что долг перед сотрудниками составил 11,7 млн рублей.

После беседы прокурора с руководством комбината, заработная плата всё-таки была выплачена, но в отношении директора всё равно завели административное дело за «совершение административного правонарушения, связанного с невыплатой заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». В случае, если суд примет во внимание доводы прокурора, то на руководителя может быть наложен штраф от 20 до 30 тысяч рублей, а предприятие вероятнее всего заплатит от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что за невыплату заработной платы руководитель предприятия может быть привлечён и к уголовной ответственности, но только в случае если зарплата не выплачивается более трёх месяцев.