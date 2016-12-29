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30 декабря, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В крупной аварии в Башкирии погибла семья из Татарстана// 29.12.2016
Три человека стали жертвами невнимательности на трассе Самара–Уфа–Челябинск.
Фото: ГИБДД РБ
Вчера, 28 декабря, на трассе М5 в Туймазинском районе Башкирии произошла авария, в которой погибла семья из трёх человек. В ДТП попали сразу четыре автомобиля, «Chevrolet», УАЗ, «Mitsubishi» и большегруз «Scania». По предварительным данным, водитель УАЗа выехал на встречную, чтобы совершить обгон, но не заметил приближающуюся фуру. В результате лобового столкновения отечественный внедорожник отбросило на едущие в попутном направлении «Chevrolet» и «Mitsubishi». Когда спасательные службы с помощью специального инструмента смогли вскрыть превратившийся в груду металла УАЗ, выяснилось, что все, кто находился в машине мертвы.
Как позже сообщил начальник регионального ГИБДД Динар Гильмутдинов, погибшими оказались муж с женой и их 13-летний сын из соседней республики Татарстан.
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В крупной аварии в Башкирии погибла семья из Татарстана
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