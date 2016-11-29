|
29 ноября, вторник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейские задержали «элитного» преступника// 29.11.2016
Представитель элиты преступного мира украл телефон из сумки девушки
Сотрудникам уголовного розыска удалось с поличным задержать карманника. Задержание проводилось на остановке «Монумент Дружбы» в Кировском районе Уфы. Как сообщили в пресс-службе МВД 36-летний мужчина сел в автобус на остановке «Новомостовая» и вытащил мобильник из сумки одной из пассажирок, и вышел на следующей остановке где и был задержан сотрудниками полиции.
Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 уголовного кодекса ("Кража").
Карманники считаются элитой преступного мира, потому что их «работа» требует уникальных навыков и высокого интеллекта. Задержать карманника с поличным практически невозможно, так как в при малейшей опасности они избавляются от краденного. Чаще всего преступники действуют в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.
Чтобы не стать жертвой карманника необходимо держать ценные вещи во внутренних карманах одежды и следить за теми, кто находится рядом с вами.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
29.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе открыт гребной канал при содействии главы МИД РФ Сергея Лаврова
29.11.2016 // ПУЛЬС
Константин Толкачев пояснил, почему в следующем году сокращены расходы на ЖКХ
29.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Московский продюсер Мурат Абдульманов: "Из кавер-группы, как из болота, сложно выбраться"
29.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Трассы Башкирии чистят более 100 машин
29.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ялалов -коммунальщикам: Если не отработаем качественно, город превратится в каток
29.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии создано более 300 народных дружин
29.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов: в Уфе каждый год по 10-12 случаев карстовых провалов
28.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии арестованы обвиняемые в создании финансовой пирамиды
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте