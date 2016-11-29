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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе полицейские задержали «элитного» преступника

Константин КЛИМОВ // 29.11.2016
Представитель элиты преступного мира украл телефон из сумки девушки

Сотрудникам уголовного розыска удалось с поличным задержать карманника. Задержание проводилось на остановке «Монумент Дружбы» в Кировском районе Уфы. Как сообщили в пресс-службе МВД 36-летний мужчина сел в автобус на остановке «Новомостовая» и вытащил мобильник из сумки одной из пассажирок, и вышел на следующей остановке где и был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 уголовного кодекса ("Кража").

Карманники считаются элитой преступного мира, потому что их «работа» требует уникальных навыков и высокого интеллекта. Задержать карманника с поличным практически невозможно, так как в при малейшей опасности они избавляются от краденного. Чаще всего преступники действуют в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

Чтобы не стать жертвой карманника необходимо держать ценные вещи во внутренних карманах одежды и следить за теми, кто находится рядом с вами. 

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