В Башкирии мужчина сел на два года за сбыт «рисованных» купюр

Злата ЗУКОВИЧ

Преступника задержали с поличным.

31-летний Антон Васильев из Белебея приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за совершение преступления по статье «Хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».

Суд установил, что Васильев приобрел «рисованные» пятитысячные купюры у неустановленных лиц и в феврале этого года перевез их в Уфу. Попросил знакомую помочь с их реализацией, но она сообщила об этом в полицию.

Когда 114 фальшивых купюр были переданы покупателю, роль которого исполнял полицейский, Васильева задержали с поличным. За 114 купюр он планировал получить более ста тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, подсудимый полностью признал свою вину.