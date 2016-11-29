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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчина сел на два года за сбыт «рисованных» купюр// 29.11.2016
Преступника задержали с поличным.
31-летний Антон Васильев из Белебея приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за совершение преступления по статье «Хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».
Суд установил, что Васильев приобрел «рисованные» пятитысячные купюры у неустановленных лиц и в феврале этого года перевез их в Уфу. Попросил знакомую помочь с их реализацией, но она сообщила об этом в полицию.
Когда 114 фальшивых купюр были переданы покупателю, роль которого исполнял полицейский, Васильева задержали с поличным. За 114 купюр он планировал получить более ста тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, подсудимый полностью признал свою вину.
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