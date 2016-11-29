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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии директор школы пойдёт под суд за мошенничество в крупном размере// 29.11.2016
Директриса два года платила зарплату своей дочери
Фото: delogazeta.ru
В Благовещенском районе Башкирии будут судить директора школы за служебный подлог и мошенничество в крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Марина Степина в 2013 году устроила в школу, где работала директором свою дочь. Последующие два года заботливая мать подделывала табели учёта рабочего времени, отправляемые в районное управление образования, и начисляла дочке зарплату, сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что это не единственное нарушение закона в школе. В 2015 году Степанова издала приказ о премировании сотрудников на общую сумму около 70 тысяч рублей, после чего забрала часть премии у сотрудников, и потратила их на личные нужды.
Марину Степанову будут судить по двум статьям уголовного кодекса, 292 (служебный подлог) и 159 (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). В случае если суд признает собранные прокуратурой доказательства достаточными, то директрисе грозит до восьми лет лишения свободы. То что Степанова не признала свою вину, может стать отягчающим обстоятельством.
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