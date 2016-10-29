|
29 октября, суббота
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Молодой отец из Тольятти торговал наркотиками в Башкирии// 29.10.2016
В отношении него возбуждено уголовное дело.
В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Самарской области по подозрению в «покушении на сбыт наркотиков или психотропных веществ в особо крупном размере», сообщает пресс-служба республиканского МВД. Мужчина был задержан оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ при попытке сбыта синтетического вещества.
По предварительным данным, житель Тольятти приехал в Стерлитамак для продажи большой партии наркотиков по средством безналичной оплаты и системы тайников-закладок. Он с женой и малолетним ребенком проживал на съемной квартире, а тайники размещал, гуляя со своим ребенком по лесопарковой зоне, в условленных местах. При обыске его квартиры было обнаружено 2,6 кг наркотического вещества ( это составляет более 10 000 разовых доз).
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
28.10.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» в непредсказуемом матче победил новокузнецкий «Металлург»
28.10.2016 // ФОТОФАКТ
Солдатское озеро в Уфе получило новые берега
28.10.2016 // ПУЛЬС
«Русагротранс» предложил региональным аграриям торговать на бирже
28.10.2016 // ПЕРСОНА
В Корпорации развития Башкирии сменился руководитель
28.10.2016 // ПУЛЬС
«Роснефть» подала в ФАС заявку о выкупе 100 процентов ПАО «Башнефть»
28.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Министр труда Башкирии Ленара Иванова попала в аварию
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте