Молодой отец из Тольятти торговал наркотиками в Башкирии

Ольга КОРЗИК

В отношении него возбуждено уголовное дело.

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Самарской области по подозрению в «покушении на сбыт наркотиков или психотропных веществ в особо крупном размере», сообщает пресс-служба республиканского МВД. Мужчина был задержан оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ при попытке сбыта синтетического вещества.

По предварительным данным, житель Тольятти приехал в Стерлитамак для продажи большой партии наркотиков по средством безналичной оплаты и системы тайников-закладок. Он с женой и малолетним ребенком проживал на съемной квартире, а тайники размещал, гуляя со своим ребенком по лесопарковой зоне, в условленных местах. При обыске его квартиры было обнаружено 2,6 кг наркотического вещества ( это составляет более 10 000 разовых доз).