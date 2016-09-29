В Уфе сотрудница страховой компании присвоила более 500 тысяч рублей

Ольга КОРЗИК

Ее осудили условно.

Октябрьский районный суд Уфы приговорил бывшего начальника отдела офисных продаж государственной страховой компании «Югория» Ольгу Федотову к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, сообщает прокуратура республики. Суд признал ее виновной в присвоении вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Суд установил, что с октября 2010 по июнь 2013 она присваивала денежные средства, получаемые от страховых агентов и страхователей. Ущерб компании от ее действий оценен в 55 тыс. руб.

Федотова полностью признала свою вину. Ей предстоит вернуть компании похищенные деньги.

