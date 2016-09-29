В Башкирии задержали пьяного водителя маршрутки

Константин КЛИМОВ

В салоне автобуса находилось 10 пассажиров

Фото: Пресс-служба МВД РБ

В башкирском управлении ГИБДД дали старт операции «Автобус», на этот раз особое внимание уделят не городским автобусам, а тем, кто ездит на дальние расстояния. Как сообщили в Госавтоинспекции за сутки инспектора выявляют более ста нарушений.

- Чаще всего это отсутствие разрешительной документации или технические неисправности, но бывают и вопиющие случаи, - рассказали в пресс-службе регионального МВД, - В Иглинском районе задержали водителя, который перевозил 10 человек. Дорожные полицейские, почувствовав сильный запах алкоголя, на месте провели медицинское освидетельствование шофёра. Прибор показал 1,7 промилле.